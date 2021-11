Wegen technischer Problemen ist die Dürkheimer Postbank Filiale in der Mannheimer Straße vorübergehend geschlossen. Wie Pressesprecher Hartmut Schlegel auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat die Filiale derzeit keinen Online-Zugang. Ohne diesen könnten die Kassen- und Buchungssysteme nicht arbeiten. Ein Techniker sei bereits vor Ort gewesen, habe den Schaden aber nicht beheben können. Erst wenn das geschehen ist, könne die Filiale wieder geöffnet werden. Wie Schlegel weiter mitteilt, sei die Niederlassung ursprünglich am Freitag, 26. November, wegen polizeilicher Ermittlungen geschlossen worden. Am 17. November hatte sich in der Filiale ein Banküberfall ereignet. Ein noch unbekannter Täter hatte dabei Geldmünzen aus dem Tresor entwendet. Nach den ersten Ermittlungen war die Postbank ab Montag, 22. November, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.