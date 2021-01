Nachdem eine Mitarbeiterin der Dürkheimer Postbank-Filiale in der Mannheimer Straße am Dienstag vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte der Konzern die Geschäftsstelle geschlossen. Denn alle Kollegen, die den Betrieb hätten aufrechterhalten können, mussten in Quarantäne geschickt werden. Sendungen, die dort zur Abholung bereitlagen, versuchte die Deutsche Post noch am selben Tag erneut zuzustellen. Klappte das nicht, legte die Post sie in einer benachbarten Filiale bereit. Die Postbank versuchte derweil, genügend Mitarbeiter in der Region zu finden, die ihre in Quarantäne befindlichen Kollegen vertreten können. Ab Mitte dieser Woche wollte sie die Dürkheimer Geschäftsstelle möglichst wieder öffnen. Der Plan hat sich offenbar schneller als erwartet umsetzen lassen. „Die Filiale in der Mannheimer Straße ist seit Montag wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet“, erklärt Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier auf Nachfrage.