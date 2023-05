Die krankheitsbedingten Personalausfälle bei der Postbank-Filiale haben sich weiter verschärft. Wie das Unternehmen mitteilt, meldeten sich inzwischen weitere Vertretungskräfte krank, die eigentlich helfen sollten, die Ausfälle zu kompensieren. Dennoch sei es gelungen, die Filiale in der Mannheimer Straße am Donnerstag und Freitag wie geplant geöffnet zu halten.

„In der kommenden Woche muss sie jedoch voraussichtlich weitgehend geschlossen bleiben“, kündigt Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel an. „Um unseren Kundinnen und Kunden unnötige Wege zu ersparen, werden wir am Freitag sämtliche in der Filiale zur Abholung gelagerten Sendungen – Briefe und Pakete – erneut zustellen lassen. Sie werden also von DHL und der Deutschen Post ein zweites Mal an den Empfänger geliefert“, erklärt er.

Wegen der vielen Krankmeldungen blieb die Filiale bereits am Mittwoch geschlossen und wird auch am Samstag nicht öffnen.