Am Dienstag, 21. März, veranstaltet der Betriebsrat für Filial-Mitarbeitende der Postbank in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern eine Betriebsversammlung. Deshalb bleiben an diesem Tag einige Postbank Filialen geschlossen – davon betroffen ist auch die Filiale in Bad Dürkheim. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen regulär.

Die Filiale der Postbank bietet Kunden neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post.