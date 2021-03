Ein Briefträger wurde am Montag gegen 13.30 Uhr in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim verletzt, weil sich laut Polizei sein Auto selbstständig gemacht hatte.

Zwischen Fahrzeug und Wand eingeklemmt

Der 22-Jährige hatte den VW-Kleinbus am rechten Fahrbahnrand abgestellt und war ausgestiegen, um Briefe auszuliefern. Der Kleinbus rollte los in Richtung des Briefträgers. Der Mann wurde zwischen Fahrzeug und Hauswand eingeklemmt. Wie die Polizei weiter mitteilt, reagierten mehrere Zeugen vorbildlich, setzten das Fahrzeug zurück und versorgten den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Briefträger im Krankenhaus

Der Briefträger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt, an der Hauswand entstand ein leichter Schaden. Warum das Auto sich in Bewegung setzte, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen noch.