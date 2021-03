Ein abgestellter VW Transporter der Post ist am Montag gegen 14 Uhr in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg beschädigt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Fahrer hatte für zehn Minuten das Auto verlassen, um Briefe und Pakete auszuliefern. In der Zeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer wohl beim Vorbeifahren mit zu wenig Abstand den Außenspiegel des Transporters.

Polizei sucht Zeugen

Ungeachtet das Schadens, der auf rund 100 Euro geschätzt wird, fuhr der Unbekannte weiter. Es gibt keine Täterhinweise. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.