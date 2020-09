Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag zwischen 10.05 und 10.20 Uhr ein Fahrzeug der Post in der Straße „Im Winkel“ in Weisenheim am Berg am rechten Außenspiegel beschädigt und ist ungeachtet des Schadens davon gefahren. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.