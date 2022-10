Die Deutsche Post in Bad Dürkheim ist seit Montag geschlossen. Das hat die Post erst jetzt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Die ganze Belegschaft sei derzeit erkrankt. Die Filiale in der Mannheimer Straße soll ihre Türen wieder am Montag, 24. Oktober, öffnen – wenn das Personal dann wieder fit ist.

„Wir werden alles daran setzen, weitere Schließungen nach Möglichkeit zu vermeiden“, so ein Sprecher. Durch sogenannte Springer helfen sich die Filialen laut Post häufig untereinander. „Dies gelingt wegen der Krankheitssituation im gesamten Filialgebiet derzeit nicht immer.“

Unzustellbaren Post-Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, werden nun laut Unternehmen durch DHL neu zugestellt. Für die Sendungen, bei denen dies nicht möglich war, wird die Lagerzeit in der Filiale verlängert.

Die Selbstbedienungsgeräte (Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminal) sind weiterhin zugänglich.

Die nächste Filiale der Postbank mit Vollsortiment ist in Neustadt an der Weinstraße, Bahnhofstraße 2.