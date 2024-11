Über Schule und Kindergarten hatte sich eine Gruppe Frauen zusammengetan, um Dorfflohmärkte in beiden Orten zu organisieren, deren erste Ausgaben vor einer Woche stattfanden. Statt eines zentralen Flohmarktes wurden die Sachen vor der jeweils eigenen Tür verkauft. Auf Anhieb nahmen 54 Haushalte teil. So kamen 285 Euro zusammen, die der Schule und dem Kindergarten Friedelsheim-Gönnheim als Spende zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Rückmeldung der Teilnehmer sei sehr positiv gewesen, berichtete Corinna Ledig, aus der insgesamt elfköpfigen Orga-Gruppe. Auch, wenn der Besuch durch die gegenwärtige Baustelle in Gönnheim etwas erschwert worden sei, bedauerte Ledig. Die Dorfflohmärkte in beiden Orten sollen im nächsten Frühjahr eine Neuauflage bekommen.