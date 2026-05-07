Der evangelische Posaunenchor Weisenheim am Berg gestaltet am Sonntag, 10. Mai, 17 Uhr, ein Konzert in der katholischen Jakobuskirche in Weisenheim am Berg. Anlass ist das 70. Gründungsjahr des Chors, der fest im kirchlichen und örtlichen Leben verankert ist. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Fortsetzung der Posaunenchorarbeit sind vorgesehen.

Geleitet wird der 19-köpfige Chor seit drei Jahren von Lionel May. Er ist der fünfte Chorleiter nach Georg Sohn, Edgar Klein, Fritz Müller und Klaus Dietrich. May kommt aus einer Bläserfamilie und hat selbst lange mit seiner jetzigen Frau im Jugendchor des Landesposaunendienstes Pfalz gespielt. Zusammen leiten sie die Weisenheimer Jungbläserausbildung.

Auf dem Programm stehen Werke des Konzerts in der Jakobuskirche stehen alte Meister sowie zeitgenössische Bläserliteratur. Erstmals wirken Jungbläserinnen und Jungbläser bei einem sechsstimmigen Werk des zeitgenössischen Komponisten Danny Schmidt mit, Kirchenmusiker in Bautzen. An der Orgel begleitet Christel Meinhardt mit Stücken von Bach und Buxtehude.