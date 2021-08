Sänger und Gitarrist Uwe Grau und der ehemalige SWR1-Musikchef Werner Köhler servierten am Samstag beim Limburgsommer mit Popgeschichten einen ebenso informativen wie unterhaltsamen Mix aus Musik und Geschichten zu deren Entstehung.

Die Idee, eine solche Veranstaltung zu realisieren, sei jahrelang in ihm gewachsen, sagt Köhler. 2014, beim Sommerfest des SWR, habe er sie dann erstmals umgesetzt und an den Reaktionen der Besucher gemerkt, dass das Konzept Hits und Storys zu verbinden, eine echte Marktlücke ist. Zusammen mit der Gruppe Pop History stellte er daraufhin eine Show zusammen, die heute noch – nun moderiert von seinem Nachfolger Bernd Rosinus – sehr gut frequentiert durch die Lande tourt.

Köhler selbst hat nach seinem Wechsel ins Rentnerleben die Lust an Musik natürlich auch nicht verloren. Er schrieb zuerst ein Buch zur Show und ließ danach sein Bühnenleben, nun allerdings in einem intimeren Rahmen, wieder aufleben. Zusammen mit Uwe Grau, dem Gitarristen von Pop History, tritt er seither in kleinerem Rahmen unter der Überschrift „Popgeschichten“ auf, während sein früherer Arbeitgeber, der SWR, weiterhin unter dem Motto „Hits & Storys“ die größeren Hallen beackert. Die Grundidee beider Veranstaltungskonzepte ist dabei stets die gleiche geblieben. Die Moderatoren Köhler und Rosinus sind für die Storys zuständig, Grau und Pop History für die musikalische Umsetzung der Hits verantwortlich.

„Seit Urzeiten erzählen sich Menschen Geschichten“

Seit Köhler nur noch kleinere Brötchen backt, unterstützt der klassisch ausgebildete Pianist seinen Freund und Kollegen Uwe Grau allerdings auch an Klavier, Orgel und Gitarre. „Seit Urzeiten erzählen sich Menschen Geschichten. In allen Kulturen, ob am Lagerfeuer, im Nomadenzelt, am Stammtisch oder in der Familie. Auch ich möchte Ihnen Geschichten erzählen. Geschichten über Musik.“ Mit diesen Worten begrüßte Köhler seine Gäste im Refektorium der Limburg und erklärte ihnen damit gleichzeitig das Prinzip dessen, was nun auf sie zukommen würde.

Als ersten Titel nahm sich der 66-Jährige den Song vor, um den sich in seinem bisherigen Leben als Musiker, Radiomacher und Bücherschreiber alles gedreht hat: „Music“. Diese Hymne von John Miles kennt mittlerweile jedes Kind. Entstanden ist das Stück an einem langweiligen Nachmittag in einer Hotelbar in Newcastle. John Miles saß da und wartete darauf, dass der Abend kommen möge, denn da sollte er ein Konzert in der Stadt spielen. Um sich die Zeit bis dahin zu vertreiben, klimperte er auf einem Klavier herum, dass irgendwo in einer Ecke stand.

Die Geburt eines Welthits

Miles fielen unterschiedliche Melodiefetzen ein, mal gefühlvoll langsame, dann wieder wuchtig schnelle. Als er sich Tage später in einem Studio aufhielt, kamen ihm die Songstrukturen wieder in den Sinn. Anstatt aber zwei Lieder daraus zu machen, verband er alle Teile miteinander. Seiner Plattenfirma gefiel das, was sie da hörte. Darum zeigte sie sich großzügig und heuerte ein ganzes Orchester an, um dem Sound der Komposition mehr Volumen zu verleihen. Ein Welthit war geboren. Grau und Köhler interpretierten ihn natürlich ohne Orchester und damit, gewollt oder ungewollt, in seiner ursprünglichen Form.

Rekorder rettet „Satisfaction“

Den Rolling-Stones-Klassiker „Satisfaction“ gab es ebenfalls nur in abgespeckter Form zu hören. Grau und Köhler begleiteten den Über-Hit auf ihren Gitarren, die zugehörige Perkussionsarbeit leisteten die begeistert klatschenden Besucher. Stones-Gitarrist Keith Richard hatte auf seiner Gitarre experimentiert und dabei das Riff entdeckt, das den Song unsterblich macht. Allerdings war er zu dem Zeitpunkt so alkoholisiert, dass er sich erst wieder daran erinnern konnte, als er es tags darauf zufällig auf einem Band seines Kassettenrekorders hörte. Richards hatte das damals ebenso seltene wie teure Gerät mitlaufen lassen, als er betrunken die Idee seines Lebens hatte.

Köhler hatte noch viele weitere Geschichten dieser Art auf Lager, die er teilweise auch mit Bildern auf einem großen Monitor und eingespielten O-Tönen von Prominenten verstärkte. Mit seiner entspannten und sympathischen Art und der wandelbaren künstlerischen Vielfalt von Grau gelang es ihm, seine Zuhörer fast zwei Stunden lang zu fesseln und ihnen interessante Anekdoten zu vermitteln.