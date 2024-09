Werke in der Tradition der Popart der 1950er, 60er und 70er Jahre präsentiert die „Art Gallery“ am Bad Dürkheimer Stadtplatz von dieser Woche an in ihrer neuen Ausstellung. Zu sehen sind Gemälde und Mixed-Media-Arbeiten des Frankfurter Künstlers Michele di Sarno, der Mannheimerin Verena König sowie von Günter Hornung und Isolde Hesse aus Gerolsheim, er Mitbetreiber der „Art Gallery“, sie Ehefrau des Co-Galeristen Günter Hesse und in der Galerie auch kuratorisch tätig. Obige Minnie Mouse vor collage-artigem Hintergrund und unter dem Titelkopf eines bekannten Männermagazins stammt von di Sarno. Außerdem sind neue Skulpturen der Galeriekünstler Iwona Kraijnik, Dariusz Zielienski und Stanford Fata zu sehen. Feierlich eröffnet wird die Schau „Wake up and be famous“ am Freitag, 6. September, von 18 bis 21 Uhr. Sie läuft bis 12. Oktober, donnerstags und freitags 14–18.30 Uhr, samstags 10–16 Uhr.