Dass Eric Clapton seinen Song „You look wonderful tonight“ schrieb, während seine Gattin mehrere Outfits anprobierte, ohne sich richtig entscheiden zu können, weiß nicht jeder. Diejenigen, die am Sonntag beim Abend der Pop-Geschichte auf Einladung des MuK in der ausverkauften evangelischen Kirche dabei waren, wissen nach diesem Abend noch viel mehr. Denn diese und andere Anekdoten über bekannte Songs aus der Pop-und Rockgeschichte hat SWR1-Chefredakteur Werner Köhler zweieinhalb Stunden lang vor 250 begeisterten Zuschauern zum Besten gegeben. Mit Uwe Grau präsentierte er die Lieder auch live. Außerdem wurden Interviews, die Köhler mit Musik-Größen wie Peter Maffay oder Wolfgang Niedecken geführt hatte, auf die Großleinwand im Altarraum gebeamt.