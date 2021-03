Eine Ausstellung mit Werken von Bernd Klimmer ist derzeit in der Art Gallery am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu sehen. Bis zum 24. April sind die Pop-Art-Arbeiten des Kaiserslauterer Künstlers zu sehen.

Stadtansichten aus aller Welt, berühmte Persönlichkeiten und Marken hat Klimmer virtuos und farbenfroh gemalt. Der Künstler aus der Westpfalz hat mehr als 20 Kunstbücher verfasst und ist seit Jahrzehnten auch als Kunstdozent tätig. Am Samstag, 20. März, wird er in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15 Uhr in der Galerie anwesend sein. Die Werke werden zunächst im vorderen Bereich der Galerie gezeigt.

Terminvereinbarung möglich

Entsprechend der geltenden Corona-Regeln sind zu den Öffnungszeiten (Donnerstag bis Freitag, 14 bis 18.30, Samstag, 10 bis 16 Uhr) individuelle Terminvereinbarungen möglich. Aktuell gehen die Galeristen davon aus, dass die offizielle Ausstellungseröffnung am Freitag, 19. März, 18 bis 21 Uhr, stattfindet wird.