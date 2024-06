Zu einer Fahrradtour durch Heidewald und Dürkheimer Bruch laden die Pollichia und der BUND am Sonntag, 2. Juni, 9 Uhr, ein. Treffpunkt ist am Tierpark Birkenheide. Bei diesem Ausflug sollen die ornithologischen und botanischen Besonderheiten dieses Gebiets erkundet werden. Um den Schönheiten näherzukommen, empfehle sich die Mitnahme eines Fernglases oder ein Spektivs. Ziel der Tour sei darüber hinaus, Lösungsansätze für Nutzungskonflikte in der Natur ins Blickfeld zu nehmen. Der Ausflug werde ungefähr zwei bis drei Stunden dauern.