Die Pollichia Ortsgruppe Bad Dürkheim hat beim Klimawettbewerb 2025 des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums ein Preisgeld von 12.500 Euro gewonnen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Markus Hundsdorfer, nahm den Preis aus den Händen von Umweltministerin Katrin Eder vergangene Woche entgegen. „Seine“ Pollichia wurde in der Kategorie 1 „Kommunen – klimaangepasst und wassersensibel“ zusammen mit der Gemeinde Resch aus dem Ahrtal ausgezeichnet.

Die Dürkheimer waren mit einem Beitrag ins Rennen gegangen, bei dem es an die Wiederherstellung der Nasswiesen im Bereich „Teiche im Bruch“, die Schaffung von zwei neuen Himmelsteichen als Beitrag zum Amphibienschutz im gleichen Gebiet und die Wiederherstellung und Pflege der Sandmagerwiese im Naturschutzgebiet Rüstergewann bei Leistadt ging. An der Umsetzung dieser Projekte waren mehr als ein Dutzend ehrenamtliche Helfer beteiligt.

Insgesamt wurden 100.000 Euro in vier Kategorien vergeben. Aus den 42 eingereichten Beiträgen wurden zwölf Gewinner ermittelt.