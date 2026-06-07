Für ihr Engagement wurde die Pollichia-Ortsgruppe Bad Dürkheim mit einem Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Ausschlaggebend dafür waren mehrere Projekte.

Die Auszeichnung im Rahmen des rheinland-pfälzischen Klimawettbewerbs gab es in der Kategorie „Kommunen – klimaangepasst und wassersensibel“. Damit würdigte die Jury den Pollichia-Einsatz für Amphibienbiotope im Landschaftsschutzgebiet Bruch, sowie für einen seltenen Biotoptyp nahe Leistadt.

Westlich des Dürkheimer Ortsteils liegt das Naturschutzgebiet Rüstergewann. Zu seinen besonders schützenswerten Biotopen zählt eine etwa 2700 Quadratmeter große Sandmagerwiese: Sie beherbergt etliche spezialisierte und wärmebedürftige Pflanzen und Tiere. Diese biologische Vielfalt langfristig zu erhalten, ist Ziel der Pollichia-Ortsgruppe. 2020 erwarb sie das Gelände mit Unterstützung der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.

Offener, sandiger Boden

Auf dem früheren Freizeitgrundstück beobachtet Vorsitzender Markus Hundsdorfer inzwischen seltene Arten, die auf strukturreiche und trockenwarme Standorte angewiesen sind. „Wir haben hier Reptilien wie die Zauneidechse und seltene Insekten wie den Violetten Feuerfalter. Im offenen, sandigen Boden nisten außerdem mehrere Arten von Solitärbienen“, erklärt er beim Rundgang über das Gelände.

Auch Käfer wie der Stierkäfer pflanzen sich hier fort. Seinen Namen hat er wegen der drei auffallenden „Hörner“ auf dem Halsschild. Der Käfer ernährt sich vom Kot pflanzenfressender Tiere wie Kaninchen oder Rehe. Für ihre Larven tragen die Weibchen Vorräte in selbst gegrabene Erdröhren ein. Neben jede geformte Kotkugel legen sie ein Ei. Die Art ist in Deutschland gefährdet.

Der seltene Stierkäfer vermehrt sich im nährstoffarmen Boden. Foto: Ladwig

Stark rückläufig ist auch die Zauneidechse. Das wärmeliebende Reptil braucht freie Stellen zum Sonnenbaden, benötigt aber neben karger Vegetation auch sichere Versteckmöglichkeiten. Im lockeren Boden des Rüstergewanns gräbt das Weibchen eine Höhlung und gibt darin bis zu 15 Eier ab. Damit sich die Jungtiere entwickeln können, muss das Gelege ausreichend erwärmt werden.

Aufwendige Arbeit

Auf sonnenexponierten, nährstoffarmen Flächen wie bei Leistadt gedeihen außerdem seltene Pflanzen wie das Bergsandglöckchen. Auch sie würden verschwinden, wenn Pflegemaßnahmen ausbleiben. „Die Fläche würde ohne Eingriffe verarmen und durch aufkommende Gehölze immer mehr beschattet werden“, erklärt Hundsdorfer.

Bergsandglöckchen blühen an sonnigen, trockenen Standorten. Foto: Ladwig

An diesem Vormittag bearbeiten Hans-Jürgen Schnappauf und Rainer Kaminski mit dem Kreiselmäher die Fläche. Es ist eine aufwendige Arbeit für die ehrenamtlichen Naturschützer: Sie schneiden den Spierstrauch, ein stark wachsendes Zier- und Gartengehölz. Mit unterirdischen Ausläufern und Selbstaussaat breitet es sich aus und kann offene Wiesen in kurzer Zeit überwuchern.

Mit dem Klimaschutzpreis wird die Pollichia-Ortsgruppe auch deshalb geehrt, weil artenreiche Magerwiesen nachhaltig den Klimaschutz fördern. In trocken-sandigen Böden bilden sie mit ihrer vielfältigen Flora ein ausgeprägtes Wurzelwerk und tragen so dazu bei, Kohlenstoff unterirdisch zu binden.