Um die Biotope im Bruch kümmert sich die Pollichia-Ortsgruppe Bad Dürkheim. Bei den Arbeitseinsätzen wirken auch vierbeinige Helfer mit.

Auch im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch verschwinden offene Flächen unter Gehölzen, wenn sie sich lange selbst überlassen bleiben. Das zeigt sich beispielsweise im mittleren Bereich des Landschaftsschutzgebiets: „Wir haben hier wertvolle Nasswiesen, die schon stark von Hecken zugewachsen waren“, erklärt Markus Hundsdorfer, Vorsitzender der Pollichia-Ortsgruppe Bad Dürkheim.

Solche Flächen wieder freizustellen, erfordert von den ehrenamtlich Aktiven viel körperlichen Einsatz. Ziel der Pollichia ist es, seltene Arten zu fördern, die hier stellenweise noch vorkommen: „Wir wollen zum Beispiel die Bestände der Erdkröte und der Wechselkröte stabilisieren. Wenn sie geeignete Laichbiotope finden, können Populationen wieder zunehmen“, sagt Hundsdorfer.

Flächen im FFH-Gebiet gekauft

Seit einigen Jahren erwirbt die Pollichia bedeutende Flächen im FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) Dürkheimer Bruch. Dabei wird der Verein finanziell von der „Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz“ wesentlich unterstützt. Die erworbenen Flurstücke von insgesamt 7500 Quadratmetern gehören zum Naturdenkmal „Teiche im Bruch“.

Nützlicher Appetit

Doch wegen ausbleibender Pflege waren die Flächen stark verbuscht. Bäume und Sträucher breiteten sich immer mehr aus und beschatteten auch ursprünglich offene Teiche, sodass die Gewässer als Lebensraum verloren gingen.

„Zuerst wurden mehrere Flächen im Herbst mit Ziegen beweidet. Das war eine gute Vorarbeit“, sagt Hundsdorfer. Danach haben die Naturschützer den Baumaufwuchs und Hecken zurückgeschnitten. Das Schnittgut liegt als Totholz aufgehäuft und gibt vielen Tieren Unterschlupf.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden auf der seggen- und binsenreichen Nasswiese zwei neue Teiche angelegt. Ausgebaggert hat sie der Freinsheimer Felix Wiegand. Beide Gewässer sind knietief und werden ausschließlich mit Regenwasser versorgt. Mehrere Arten von Wasserinsekten hat Hundsdorfer schon beobachtet; nun hofft er auf amphibische Bewohner.

Invasive Pflanze verdrängt heimische Flora

Besonders viel Arbeit macht den Aktiven der Pollichia der Japanische Staudenknöterich. Wo sich dieser invasive Neophyt massenhaft vermehrt, verdrängt er die heimische Flora. Mit kräftigen Stängeln und bis zu vierzehn Zentimetern großen Blättern bildet er dichte Bestände, in denen sich keine andere Pflanze mehr durchsetzen kann.

Schon kleinste Knöterich-Teile in Erdmaterial, das hier vermutlich illegal ausgebracht wurde, bergen diese Gefahr. Meist bilden sich neue Pflanzen aus Teilen des Rhizoms, also aus dem unterirdischen, bis zu zwei Meter tief reichenden Spross, von dem die Wurzeln abzweigen. Im Erdreich überdauert das Rhizom unbeschadet den Winter.

Auf der betroffenen Fläche im Bruch sieht man den Staudenknöterich jetzt wieder austreiben. „Wie wir ihn bekämpfen, steht noch nicht fest“, sagt Markus Hundsdorfer. „Aber auch hier haben die Ziegen bestens vorgearbeitet. Denen schmeckt das Gewächs richtig gut!“