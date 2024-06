Wohl beim Aus- oder Einparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen Poller in der Mannheimer Straße beschädigt und ist danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Polizeiangaben muss sich die Unfallflucht zwischen 6 und 12 Uhr ereignet haben. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Vor Ort fanden die Beamten rote Scherben eines Rücklichtes und stellten diese sicher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.