Am Montagabend randalierte ein 39-Jähriger gegen 20 Uhr am Kiosk auf dem Bahnhofsvorplatz. Als die Polizei eintraf und ihn in eine Klinik bringen wollte, beleidigte der Mann die Beamten unter anderem als „Dreckfresser und mit vielem mehr“, wie es im Polizeibericht heißt. Einen Polizisten bedrohte er später sogar unter anderem mit den Worten „Ich geb’ dir ’nen Kopfschuss“. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamten ermittelt.