Eine 49-jährige Frau, die unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter unterwegs war, hat eine Polizeistreife am Freitagabend im Bad Dürkheimer Holzweg gestoppt. Bei der Kontrolle der E-Scooter-Fahrerin gegen 22.40 Uhr stellten die Beamten bei der 49-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest, wie die Polizei meldet. Ein Vortest reagierte positiv auf mehrere Drogengruppen. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt und stellte den E-Scooter bis auf Weiteres sicher. Ein Arzt entnahm der 49-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.