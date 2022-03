Zwischen 14 und 19 Uhr ist am Montag laut Polizei ein an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße in Friedelsheim abgestelltes Damen-Mountainbike gestohlen worden. Just dieses Fahrrad hat eine Streife am Dienstag um 21 Uhr an einem Fahrradständer eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim entdeckt. Es war mit einem Zahlenschloss mit einem weiteren Fahrrad dort angeschlossen. Die Beamten stellten die Fahrräder sicher und überprüften in der Nähe einen 17-Jährigen sowie einen 18-Jährigen, die sich auffällig verhielten. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mit dem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das zweite Fahrrad gehörte dem 18-Jährigen. Gegen den 17-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ermittelt. Das gestohlene Fahrrad wird an die Eigentümer zurückgeben.