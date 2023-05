Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blauer Himmel, 26 Grad: Also rauf aufs Mountainbike und ab in den Wald. Der kleine Weg mit Sprungschanze ist schnell gegraben. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Doch, sagt Försterin Annette Bleh. Die Wege zerstören die Natur, seltene Tier- und Pflanzenarten gehen kaputt. Und die Wege sind nicht das einzige Problem.

Wer am Freitagvormittag am Drachenfels unterwegs war, der begegnete einer ungewöhnlichen Wandertruppe. Drei uniformierte Polizisten, eine Polizei-Praktikantin und Försterin Annette Bleh streiften