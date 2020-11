Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat die Polizei den Fahrer eines Opel Astra in der Straße Am Stadion in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung des Autos nur bis einschließlich Februar 2019 gültig war. Zudem hatte der 31-jährige Fahrer auch seinen Führerschein nicht bei sich. Er gab an, seinen Wagen in den kommenden Tagen abmelden zu wollen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.