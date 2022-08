Die 59-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades haben am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Friedhofstraße in Dirmstein Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, teilt die Polizei mit. Außerdem haben die Beamten festgestellt, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer des Kleinkraftrades nicht mit der des Versicherungskennzeichens übereinstimmt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde dementsprechend ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.