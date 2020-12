Ein vermeintlicher Unfall im Dürkheimer Bruch hatte sich in Wahrheit in Erpolzheim ereignet. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst suchten daher zunächst vergeblich nach dem Unfallort im Dürkheimer Gewerbegebiet.

Das war geschehen: Ein Überholmannöver führte am Donnerstagvormittag auf der L 526 zwischen Bad Dürkheim und Erpolzheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 78-Jähriger verletzt wurde. Laut der Polizei fuhr der Mann mit seinem Mazda von der Dürkheimer Feuerbergkreuzung kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. Auf der Geraden der L 526 überholte er einen Pkw und wollte danach noch einen Lkw überholen. Bei diesem Überholvorgang kam er mit dem linken Vorderrad auf eine Verkehrsinsel.

15.000 Euro Schaden am Unfallwagen

In der Folge kam sein Wagen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild, einen Leitposten, einen Baum und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stehen. Der 78-Jährige wurde nur leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Verkehrsschild, dem Baum und den Leitpfosten entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Unfallstelle musste kurzzeitig für die Abschleppmaßnahmen einseitig gesperrt werden.