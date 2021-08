In der Bruchstraße in Bad Dürkheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelte es sich um einen Konflikt im privaten Bereich. Was genau passiert ist, werde derzeit ermittelt. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, so Polizei-Sprecher Daniel Mischon. Der etwa einstündige Einsatz hatte Aufsehen erregt, weil die Polizei in Schutzausrüstung und mit Waffen im Gewerbegebiet mit vielen Einkaufsmöglichkeiten unterwegs war. Wir berichten weiter.