Gegen 18 Uhr hat am Dienstag der Polizei zufolge ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Am Obstmarkt“ in Bad Dürkheim eine Mitarbeiterin bedroht. Für den amtsbekannten Täter bestand aufgrund zurückliegender Ladendiebstähle und des Bedrohens einer Verkäuferin bereits ein Hausverbot. Nachdem er den Markt nun trotzdem wieder betreten hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin freundlich gebeten, diesen zu verlassen. Daraufhin beleidigte er die Frau aufs Übelste, bedrohte sie und machte eine Pistolenschussbewegung mit der Hand. Gegen den 25-Jährigen wird nun erneut wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.