Am Wurstmarkt-Kreisel in Bad Dürkheim hat die Polizei am Montag gegen 14 Uhr den Fahrer eines Skoda Fabia erwischt, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Da die Beamten bei der Kontrolle des 67-Jährigen Alkoholgeruch bemerkten, unterzogen sie ihm einem Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 0,83 Promille. Auf der Dienststelle wurde dann noch ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Daraufhin stellte die Polizei den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.