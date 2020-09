Am Sonntag ist einer Polizeistreife in der Wenjenstraße in Freinsheim ein geparkter, rumänischer Audi A4 aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrwerk so tief war, dass die Vorderreifen beim Einlenken am Radkasten schleiften und Reifenabriebe an der Innenseite des Radkastens zurückblieben. Außerdem bemerkten sie einige Veränderungen, die nach deutschem Zulassungsrecht nicht erlaubt waren. Die Veränderungen am Fahrwerk und die gerissene Windschutzscheibe stellten eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Deshalb stellte die Polizei die Kennzeichen des Audis sicher. Während der Ermittlungen meldete sich der Arbeitgeber des Fahrzeugführers und gab an, dass sein Saisonarbeiter seit wenigen Tagen in Deutschland wäre und nicht wüsste, dass das Auto so nicht fahren dürfe. Diese Ausrede ließen die Beamten nicht gelten. Sie leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer und Halter ein.