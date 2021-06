Nicht mehr weiterfahren durfte am Mittwochabend ein BMW-Fahrer. Laut Polizei war bei einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer Straße aufgefallen, dass der Mann seinen 3er BMW stark verändert hatte. Für mehrere dieser Veränderungen am Auto hatte der 28 Jahre alte Mann keine Betriebserlaubnis. Laut Polizei sagte der Mann, sich mit Tuning nicht so gut auszukennen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.