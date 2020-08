In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei zwei gefährliche Autofahrten verhindert und eine dritte beendet. In zwei Fällen kontrollierte sie Fahrer im Umkreis ihrer Wagen und stellte „eine nicht unerhebliche Alkoholisierung dieser Personen“ fest. Der Spitzenwert lag demnach bei 2,17 Promille. Beide durften nicht mehr fahren. Damit sie sich auch an das Verbot hielten, stellten die Beamten vorsorglich die Fahrzeugschlüssel sicher.

Bei einer weiteren Kontrolle zogen sie ein illegal getuntes Auto aus dem Verkehr. Der 54-jährige Fahrer aus Worms hatte eine Tieferlegung nicht eintragen lassen. Seine Felgen-Reifen-Kombination war ebenfalls unzulässig, und für die veränderte Abgasanlage konnte keine erforderlichen Unterlagen auch nicht vorgezeigen. Daher verboten ihm die Polizei die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.