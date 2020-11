Am Montag gegen 11 Uhr hat die Polizei in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim den Fahrer eines VW-Transporters kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Autofahren unter Drogeneinwirkung ermittelt.