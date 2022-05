Am Sonntag gegen 16 Uhr ist einer Polizeistreife ein Rollerfahrer aufgefallen, der von der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Doktor-Hugo-Bischoff Straße – eine Einbahnstraße – einbog. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte zu flüchten. In der Straße „Wasserhohl“ konnten die Beamten ihn schließlich stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige keinen Führerschein besaß und drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Einen freiwilligen Drogenvortest sowie die angeordnete Blutprobe lehnte er ab. Erst nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt willigte er in die Maßnahmen ein. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.