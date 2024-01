Am Freitag um 23.15 Uhr haben Polizeibeamte bei der Kontrolle eines Peugeots in der Dresdener Straße in Bad Dürkheim Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen. Beim Überprüfen des 22-jährigen Fahrers fanden sie denn auch ein Tütchen mit Cannabis. Zudem hatte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.