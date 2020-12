Am Dienstag gegen 11 Uhr hat die Polizei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim den Fahrer eines Scoda Oktavia einer Verkehrskontrolle unterzogen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der folgenden Durchsuchung fanden sie im Auto ein kleines Tütchen sowie eine kleine Dose mit geringen Mengen Amphetamin, die sie sicherstellten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem stellte die Polizei auch seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.