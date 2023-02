Mit zu viel Alkohol im Blut hat die Polizei am Dienstag um 18 Uhr einen 38-jährigen Autofahrer in der Erpolzheimer Straße in Bad Dürkheim erwischt. Den Beamten viel bei der Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch auf. Ein Vortest zeigte 0,67 Promille an. Deshalb verboten sie dem Mann die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein vorübergehend ein. Außerdem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.