Am sehr frühen Sonntagmorgen hat die Polizei zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst erwischten sie einen 50-Jährigen in Weisenheim am Sand. Laut Polizei hat der Mann, der kurz nach Mitternacht kontrolliert wurde, nach Alkohol gerochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Den Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Etwa zwei Stunden später fiel derselben Streifenwagenbesatzung in Kallstadt ein Mofafahrer auf. Der junge Mann verlor beim Fahren von einem Parkplatz auf die B271 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne erkennbaren Grund in einen Grünstreifen. Daraufhin kontrollierten die Beamten den 17-Jährigen. Dieser hatte sich glücklicherweise beim Sturz nicht verletzt, war aber deutlich angetrunken. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,48 Promille. Die Polizei übergab den jungen Mann an seine Eltern und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.