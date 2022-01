Dieser Betrugsversuch ist gescheitert: Ein 66-jähriger Bad Dürkheimer hat am vergangenen Donnerstag eine Whatsapp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer erhalten, in dem seine angebliche Tochter um 2800 Euro bat. Laut Polizei wurde der Mann mit „Hallo Papa“ angeschrieben. Der Nachricht zufolge habe seine Tochter eine neue Handynummer, befinde sich in Not und benötige Geld. Da sich die richtige Tochter des Mannes mit deren eigentlicher Mobilnummer bei ihm meldete, flog der Betrugsversuch auf. Die Polizei warnt vor dieser Enkeltrick-Version, bei der potenzielle Opfer als „Mama“, „Papa“ oder „Oma“ angeschrieben würden. Die Täter gäben sich als (Enkel-)Kind, Angehörige oder Bekannte aus, täuschten eine Notlage vor und forderten einen höheren Geldbetrag. Die Polizei rät, bei Forderungen dieser Art misstrauisch zu sein, die Person persönlich zu kontaktieren und kein Geld zu überweisen.