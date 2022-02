Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Bad Dürkheim vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben. Demnach hätten Unbekannte sich am frühen Dienstagnachmittag in der Gutleutstraße als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben, um in eine Wohnung zu gelangen. Die Täter trugen laut Polizei uniformähnliche Kleidung. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer selbst Opfer eines solches Trickbetruges geworden ist oder Hinweise zu einem solchen Fall geben kann, wird gebeten, sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen und prinzipiell das Vorzeigen eines Dienstausweises zu fordern. Dabei solle man allerdings auch auf möglicherweise gefälschte Dienstausweise achten.