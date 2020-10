Am Sonntag gegen 17 Uhr haben Spaziergänger in Bad Dürkheim am Parkplatz Weinstraßenfenster zwei rote Gasflaschen entdeckt. Die beiden 86 Liter fassenden Propangasflaschen hatten laut Polizei Unbekannte dort illegal entsorgt. Da die Flaschen in einem schlechten schrottreifen Zustand waren, baten die Beamten die Feuerwehr, sie zu überprüfen. Anschließend konnte der Bauhof die Gasflaschen dabholen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.