Während der Norden von Rheinland-Pfalz am Montagmorgen mit Eisregen und glatten Straßen zu kämpfen hatte, verlief in der Region rund um Bad Dürkheim der Wetterumschwung glimpflich. Am Montagnachmittag hatte die Polizei keinen glättebedingten Unfall registriert, auch das Wochenende sei trotz der winterlichen Witterung ruhig gewesen, so ein Sprecher der Bad Dürkheimer Polizei. Dies sei auch ein Verdienst der Räumdienste, die gute Arbeit geleistet hätten, sowohl auf Fernstraßen als auch innerörtlich. Zudem seien die Autofahrer vorsichtig unterwegs gewesen, so die Polizei.