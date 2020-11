7000 Euro Schaden und eine gesperrte Bahnhofstraße sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Friedelsheim am Freitagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 16.40 Uhr ein 77-jähriger BMW-Fahrer in ein geparktes Auto. Der Grund: Er wollte ausweichen, weil ihm ein Auto vom Ortsausgang kommend entgegenfuhr. Nach diesem Fahrer wird nun gesucht. Hinweise: Polizei Bad Dürkheim, 06322 9630.