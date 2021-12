Am Dienstag gegen 13.30 Uhr hat eine Dürkheimerin ihren weißen Audi Q5 auf dem Wurstmarktparkplatz geparkt und bei ihrer Rückkehr etwa eine Stunde später festgestellt, dass die Heckstoßstange beschädigt worden war. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei nach eigenen Angaben an der Stoßstange rote Lackanhaftungen sichern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich somit um ein rotes Auto handeln, schlussfolgern die Beamten. Hinweise auf den Täter nehmen sie telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.