Die Polizei Bad Dürkheim sucht einen Autofahrer, der am späten Freitagabend besonders rücksichtslos unterwegs war. Mit seinem Verhalten hat er laut Polizei andere gefährdet. Der Unbekannte war gegen 22.15 Uhr in Herxheim am Berg auf der B271 Richtung Dackenheim links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren, hatte drei Autos überholt und einen entgegenkommenden Fahrer gefährdet. Dieser konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Dadurch kam es zu keinem Unfall, niemand wurde verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zwischen 22 und 22.30 Uhr auf der B271 zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt eine auffällige Fahrweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich telefonisch unter 06322 9630 zu melden.