(Aktualisiert 8.09 Uhr) Die Polizei sucht derzeit einen Mann, der sich am Sonntag kurz nach 17 Uhr mit seinem Auto auf der Mannheimer Straße/B37 in der Nähe des Rhein-Haardtbahn-Übergangs überschlagen hat. Von einem anderen Verkehrsteilnehmer, der mit dem Unfall zu tun hatte, ist der Polizei nichts bekannt. Der unbekannte Mann ist danach vom Unfallort geflüchtet. Die Fahndung nach ihm läuft weiter. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Mann verletzt in der näheren Umgebung liegt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.