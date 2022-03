Am Dienstag zwischen 8 und 9.30 Uhr hat ein Unbekannter laut Polizei in der Straße „Am Limburgweg“ in Bad Dürkheim ein iPhone 6S gestohlen. Das hatte der 63-jähriger Eigentümer beim Beladen seines Autos vorsichtshalber an einem vermeintlich sicheren Platz vor seinem Wohnhaus abgelegt, beim Losfahren aber vergessen, es wieder einzustecken. Der Sachschaden beträgt 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.