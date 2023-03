Nach zwei oder drei jungen Steinewerfern sucht die Polizei in Bad Dürkheim. Die etwa Zwölfjährigen sollen am Dienstag gegen 12 Uhr in der Mannheimer Straße Steine auf die Fahrbahn geworfen haben. An einem vorbeifahrenden Renault Kangoo wurde dadurch laut Polizeibericht ein Lackschaden von 80 Euro verursacht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Kinder nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.