Eine 63-jährige Ford-Fahrerin und eine 66-jährige Opel-Fahrerin waren am Freitag, 16. Oktober, um 12.05 Uhr auf der L526 von Birkenheide kommend in Richtung Erpolzheim unterwegs, als von einem entgegenkommenden Lkw eine Tanne auf die Straße fiel. Die beiden Frauen konnten nicht mehr ausweichen und sind über den Baum gefahren, wie die Polizei weiter berichtet. Am Ford entstand ein Schaden von circa 2500 Euro. Der Lkw fuhr weiter. Er soll einen orange-gelb-rötlichen Container geladen haben. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen um Hinweise unter der Telelefon 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.