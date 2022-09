Auf Dieseltreibstoff hatten es Einbrecher in der Nacht von vergangenem Mittwoch, auf Donnerstag bei einem Einbruch in ein Baustellengelände abgesehen und brachen dabei den Baustellenzaun auf. Laut Polizei liegt das Baustellengelände in der Gemarkung Herxheim am Berg in Richtung Dackenheim in Verlängerung der Friedhofstraße. Die bislang unbekannten Täter brachen auf dem Areal unter anderem einen Dieseltank auf, pumpten etwa 1000 Liter Diesel ab und entwendeten schließlich ihre Beute. Zu der möglichen Vorgehensweise machte die Polizei keine Angaben. Zudem brachen die Täter Büro- und Baugerätecontainer auf und stahlen verschiedene Gegenstände. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro aus. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322 963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de